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    Mozgi представили новый мини-альбом

    • Сьогодні, 12:54
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    «На Белом» - это третья студийная работа проекта Mozgi.

    «Многие известные  во всем мире группы выпускали  «Белый альбом», но не у каждого есть альбом «На Белом» - рассказал Потап.

    По словам артиста, альбом «На Белом» представляет собой целостную историю, которая складывается из отдельных частей-жизней разных героев. 
    «Наш новый альбом это собрание по-настоящему честных треков, альбом без фальши, в который мы вложили все свои мечты», - говорит Позитив.

    Напомним, что альбом «На Белом» - это третья студийная работа брутального проекта MOZGI. На счету группы уже два музыкально-танцевальных альбома – дебютный «Электрошаурма» и мини-альбом «Bar». 


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