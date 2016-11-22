Mozgi представили новый мини-альбом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«На Белом» - это третья студийная работа проекта Mozgi.

«Многие известные во всем мире группы выпускали «Белый альбом», но не у каждого есть альбом «На Белом» - рассказал Потап.

По словам артиста, альбом «На Белом» представляет собой целостную историю, которая складывается из отдельных частей-жизней разных героев.

«Наш новый альбом это собрание по-настоящему честных треков, альбом без фальши, в который мы вложили все свои мечты», - говорит Позитив.

Напомним, что альбом «На Белом» - это третья студийная работа брутального проекта MOZGI. На счету группы уже два музыкально-танцевальных альбома – дебютный «Электрошаурма» и мини-альбом «Bar».



