Mozgi выпустили вирусный трек «Атятя»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне 8 марта группа Mozgi преподнесла музыкальный подарок своим поклонницам - новую песню.

По словам Потапа в новой музыкальной композиции заключены все эмоции, возникающие в одну секунду.

«Атятя» - это состояние души, когда веселье только начинается, тебе хорошо здесь и сейчас, и ты не думаешь, что за этим последует», - рассказал Потап.

Аранжировкой сингла занимался Позитив.

«Мы давно хотели поиграть со звукосочетаниями и записали «Атятя» в необычном vintage-house звучании, копирующем оригинальные звуки синтезаторов и драм-машин 90-х», - рассказал о треке Позитив.