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    Шоу-біз

    Mozgi выпустили вирусный трек «Атятя»

    • Сьогодні, 14:05
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    Накануне 8 марта группа Mozgi преподнесла музыкальный подарок своим поклонницам - новую песню.

    По словам Потапа в новой музыкальной композиции заключены все эмоции, возникающие в одну секунду.

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    «Атятя»  - это состояние души, когда веселье только начинается, тебе хорошо здесь и сейчас, и ты не думаешь, что за этим последует», - рассказал Потап. 

    Аранжировкой сингла занимался Позитив.

     «Мы давно хотели  поиграть со звукосочетаниями и записали «Атятя» в  необычном vintage-house звучании, копирующем оригинальные звуки синтезаторов и драм-машин 90-х», - рассказал о треке Позитив.

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