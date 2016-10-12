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    Шоу-біз

    Муж Билык снова снял скандальный клип с обнаженной Апиной

    • Сьогодні, 16:53
    • Розсилка

    26 апреля состоялась премьера клипа на песню «Девушка Бонда»

    В январе 52-летняя Алена Апина презентовала откровенный клип на песню «Близость», снятый мужем Ирины Билык Аланом Ахмадовым. В ролике певица демонстрировала тело в сексуальном нижнем белье. Тогда артистку обвинили в пошлости и вульгарности, однако это не остановило Алену и она начала работу над новым провокационным видео.

    26 апреля состоялась премьера клипа на песню «Девушка Бонда». На этот раз в кадре вместе с Аленой появляется весьма «горячий» молодой человек — полностью обнаженный.

    Апина соблазняет красавца, после чего под покровом ночи сбегает, оставив на кровати пачки денег.

    Ролик получился эротичным и откровенным. Алена не боится критики, по словам артистки,своей работой она хочет доказать, что у женщин за сорок все только начинается.

     

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