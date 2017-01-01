Муж Джамалы в восторге от семейной жизни с певицей

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Певица и ее супруг отметили первый месяц совместной жизни

Джамала и ее супруг Бекир Сулейманов трогательно поздравили друг друга в соцсети.

«Месяц - серьезнейшая дата! Уже и не помню себя холостым! С лучшей женой на свете такое быстро забывается», - написал Бекир в Instagram.

Победительница «Евровидения-2016» Джамала также опубликовала в соцсети нежную свадебную фотографию в честь маленького праздника и оставила короткую, но очень трогательную фразу:

«Это так здорово быть твоей женой».

Наверное, каждый мужчина после таких слов, будет готов ради своей любимой женщины на все.

Напомним, что украинская исполнительница Джамала вышла замуж 26 апреля 2017 года. Победительница «Евровидения» и её избранник Бекир Сулейманов провели свадебную церемонию в Исламском культурном центре.

Об отношениях молодых людей стало известно в сентябре 2016-го, когда пара впервые появилась вместе на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. После этого Джамала перестала скрывать факт своей влюблённости, принимала участие в романтических фотосессиях и даже посвятила своему избраннику авторскую романтическую композицию «Любить», исполнив её в эфире шоу «Голос».

«Я не хочу растворяться в муже, быть кому-то «второй половинкой». Терпеть не могу это выражение. Я – не половинка, я целая. Могу быть другом, помощницей но при этом мне важно не потерять себя», – так комментировала Джамала свое отношение к браку. Но любовь творит чудеса и заставляет идти на риск даже таких самодостаточных девушек как Джамала.