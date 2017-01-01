Муж Иванки Трамп ревнует ее к премьер-министру Канады

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Кажется, в Белом доме назревает скандал: только не политический, а семейный

Супруг Иванки Трамп, Джаред Кушнер, очень сильно ревнует ее к премьер-министру Канады, Джастину Трюдо. Все началось с приезда политика в Нью-Йорк: как оказалось, перед тем, как приехать, Трюдо позвонил Иванке и пригласил в театр, а та, в свою очередь, не отказалась.

Говорят, Кушнер пришел в ярость: ведь это уже не первый раз, когда его супруга и премьер-министр ходят куда-то вместе. Подливает масла в огонь и тот факт, что Джастина называют самым сексуальным политиком, что не может не раздражать Кушнера. Говорят, что канадский премьер настолько галантен с Иванкой, что она даже смотреть начала на него «влюбленным» взглядом.

Джаред, конечно, мог бы устроить скандал и не отпускать никуда супругу, но всех троих связывает несколько совместных благотворительных проектов. Чувства чувствами, но бизнес никто не отменял: так что Кушнеру придется потерпеть. Инсайдеры отмечают, что Иванка знает о ревности супруга, но не понимает причин. «Она всерьез обижается на супруга. Ей непонятно, почему Джаред забыл, что Джастин давно женат на бывшей телеведущей Софи Грегуар и воспитывает с ней троих детей», — говорят источники.

Джерело: graziamagazine.ru