Муж Натали Портман ушел с поста директора балета Парижской оперы из-за расизма

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Бенджамин Мильпье занимал высокую должность два года

Супруг Натали Портман танцор Бенджамин Мильпье покинул пост директора балета Парижской оперы еще в начале года, заявив тогда, что уходит «по личным причинам».

Однако сейчас хореограф решил пролить свет на истинные мотивы своего решения. Оказывается, все дело в расизме в балетном мире, с которым он просто не смог справиться: «Как-то я услышал, что афроамериканская балерина будет отвлекать внимание зрителей, — начал Бенджамин. — Якобы, все должны быть одинаковые. Тогда я понял, что должен разрушить этот расистский миф». Но, несмотря на все попытки искоренить искоренить несправедливость, у Мильпье этого не получилось: «Раньше балет Парижской оперы славился новаторством, а сегодня этого катастрофически не хватает. Это очень сложно изменить», — заключил Бенджамин.