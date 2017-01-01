Муж премьера Люксембурга позировал на фото с женами лидеров НАТО

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Нетрадиционная пара Беттель и Дестне связали себя узами брака в 2015 году

Готье Дестне, супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, который придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, во время саммита НАТО в Брюсселе фотографировался вместе с женами и подругами лидеров стран альянса.

Как сообщает Daily Mail, Дестне позировал для фотографий вместе с группой женщин в дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен перед ужином в четверг, 25 мая.

Беттель и Дестне связали себя узами брака в 2015 году.

Отмечается, что жениться и усыновлять детей однополым парам власти Люксембурга разрешили также с 2015 года.