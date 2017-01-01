Муж Русланы о запрете въезда Самойловой: Я никогда не видел подобных санкций и прецедентов

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Продюсер Александр Ксенофонтов считает, что в этом году действительно был создан конфликтный прецедент

Известный украинский продюсер и супруг певицы, победительницы «Евровидения-2004» Русланы Александр Ксенофонтов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в связи с запретом СБУ въезда российской участнице Юлии Самойловой на международном песенном конкурсе Евровидение-2017. Об этом он рассказал журналистам «КП в Украине».

«Несмотря на то, что Евровидение является объектом моего внимания и работы уже более 12 лет, я никогда не видел примера подобных санкций или даже прецедента», - отметил Ксенофонтов.

А также добавил: «Были случаи отстранения от участия за неуплату. Был случай в 2005 году, когда Евровидение тоже проходило в Киеве, с конкурса был снят Ливан, который должен был впервые принять участие в конкурсе. Они отказались транслировать выступление представителя Израиля, и должны были отменить свое участие, попутно заплатив неустойку и потеряв следующий взнос».

Супруг Русланы считает, что в Киеве в этом году действительно был создан конфликтный прецедент, который требует пристального рассмотрения. С одной стороны, участие российской конкурсантки нарушает украинское законодательство, с другой – запрет ее участия нарушает правила конкурса.

«Для меня, как гражданина Украины, верховенство законов нашей страны над другими правилами и рекомендациями является очевидным и бесспорным. Но даже в этом случае возможен разумный компромисс, ведь это вопрос не о рядовом туристе.

Конкурсант от России – это музыкальный дипломат, посол. Известно, что во время Олимпийских игр останавливались даже войны и другие конфликты.

В Украину на Евровидение приедут десятки тысяч людей - туристов, фанатов, журналистов. Мне интересно, всех ли СБУ досконально проверит на факт пребывания в Крыму с 2014 года. Если нет, это уже дискриминация по отношению к российской конкурсантке», - подчеркнул продюсер.

Отметим, что украинский телеведущий Сергей Притула отметил, что девушку в инвалидной коляске используют для политических провокаций.

В то же время российская супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова создала в сети петицию, в которой просит президента Украины Петра Порошенко разрешить представительнице РФ Юлии Самойловой все-таки выступить на Евровидении-2017. По слухам, петицию подписало уже более 90 тыс. человек.

Джерело: Апостроф