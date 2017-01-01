Муж Скарлетт Йоханссон хочет добиться полной опеки над дочерью пары

Похоже развод Скарлетт Йоханссон и ее мужа, журналиста Романа Дориака, не будет простым. Изначально пара планировала расстаться мирно, но в итоге их интересы столкнулись на воспитании дочери Роуз.

Скарлетт в своих интервью подчеркивала, что хочет сохранить с бывшим мужем максимально теплые отношения, но Дориак заявил о том, что хочет получить полную опеку над дочерью.

Ранее он уже говорил о своем желании увезти девочку во Францию, однако теперь стало известно, что он уже подал документы в суд, чтобы стать основным опекуном Роуз. Йоханссон с таким положением дел категорически не согласна, поэтому стоит ожидать напряженную войну бывших возлюбленных, которые делят двухлетнюю дочь. Друзья Романа говорят, что он прекрасный отец и сможет отлично позаботиться о девочке, в отличии от Скарлетт, чей рабочий график предполагает постоянные отлучки и командировки.