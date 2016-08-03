Музыкант Райан Адамс поссорился с фотографом из-за съемки со вспышкой

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Фотограф Джо Сейл и музыкант Райан Адамс повздорили из-за того, что во время выступления Сейл снимал Адамса со вспышкой.

Адамс страдает от болезни Меньера, расстройства внутреннего уха, которое приводит к головокружениям и потере координации.

Симптомы могут усилиться из-за мигающего яркого света, поэтому на концертах Адамса запрещена съемка со вспышкой. Об этом предупреждают и зрителей, и фотографов, которые работают на его выступлениях.

На фестивале Gasparilla Сейл нарушил запрет и снимал музыканта со вспышкой. Адамс заметил это и исполнил импровизированную песню, в которой напомнил, что он чувствителен к мигающему свету, и попросил охранников принять меры. Сейл, который стоял на подъемной платформе, показал Адамсу средний палец.

После фестиваля их спор переместился в Twitter. Сейл заявил, что снимал музыканта с 600 метров. Адамс ответил, что на его концертах использование вспышки запрещено, и нелестно отозвался о нарушителе. После этого фотограф удалил свой твиттер из-за множества негативных сообщений от поклонников музыканта.

Позже Сейл пояснил изданию Tampa Bay Times, что использовал вспышку, так как фотографам запретили снимать выступление у сцены, а ему нужно было акцентировать внимание на толпе. В тот же день он отснял 12 групп без вспышки, поскольку мог свободно подойти к сцене. Организаторы фестиваля не будут использовать фотографии Сейла, предупредят о его поведении коллег и не пригласят на будущие съемки.

Джерело: Bird In Flight