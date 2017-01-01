На 69 году жизни скончался Пауэрс Бут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался актер Пауэрс Бут, обладатель премии «Эмми», сыгравший в нескольких десятках фильмов и сериалов. Бута можно было увидеть в MCU («Мстители», сериал «Агенты ЩИТ»), сериала «Нэшвилл» и «Дэдвуд», фильме «Город грехов».

Подробности трагического происшествия представители семьи актера не раскрывают, заявив лишь, что Пауэрс Бут скончался в своем доме в воскресенье «от естественных причин».

Помимо многочисленных голливудских проектов, Пауэрс Бут успел сняться и в нескольких русских фильмах – его можно было увидеть в «Сталинграде», «Ангелах смерти», «Красном рассвете», «Внезапной смерти».