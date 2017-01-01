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    Шоу-біз

    На 69 году жизни скончался Пауэрс Бут

    • Сьогодні, 12:44
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    В минувшее воскресенье, 14 мая, в Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался актер Пауэрс Бут, обладатель премии «Эмми», сыгравший в нескольких десятках фильмов и сериалов. Бута можно было увидеть в MCU («Мстители», сериал «Агенты ЩИТ»), сериала «Нэшвилл» и «Дэдвуд», фильме «Город грехов».

    Подробности трагического происшествия представители семьи актера не раскрывают, заявив лишь, что Пауэрс Бут скончался в своем доме в воскресенье «от естественных причин».

    Помимо многочисленных голливудских проектов, Пауэрс Бут успел сняться и в нескольких русских фильмах – его можно было увидеть в «Сталинграде», «Ангелах смерти», «Красном рассвете», «Внезапной смерти».

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