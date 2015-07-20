На Деми Мур подали в суд, обвинив актрису в смерти человека
- Сьогодні, 13:23
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На днях стало известно, что Деми Мур придется защищаться в суде. Актрису обвиняют в причастности к смерти молодого человека.
Около двух лет назад, летом 2015 года, дочери актрисы устроили вечеринку в доме Мур в ее отсутствие. Несмотря на то, что самой знаменитости в доме не было, обвинители собираются привлечь ее к ответственности.
На вечеринке произошел несчастный случай, в результате которого утонул молодой человек. Так как почти никого на мероприятии не оставалось, тело обнаружили на следущее утро работники Деми. Когда актриса узнала о случившемся, по информации инсайдеров, она долго пребывала в шоковом состоянии, а после выразила соболезнования семье погибшего.
Ни Деми Мур, ни ее представители ситуацию пока не прокомментировали.
Джерело: graziamagazine.ru