На «Голос країни» пришла певица, которая впечатлила древним украинским пением

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На завораживающее украинское пение обернулись все четверо тренеров

На шоу «Голос країни – 7» сюрпризом стало появление на сцене легендарной украинской певицы Katya Chilly, которой не было на экранах более 10 лет.

«Я пришла на проект« Голос країни», чтобы петь. Мне интересно, узнают ли мой голос тренеры. Моя страсть – в древнем украинском пении, – рассказывает Katya Chilly. – У меня есть ощущение, что «Голос країни» – это не конкурс, это возможность показать миру то, кем я есть».

Поддержать певицу за кулисами проекта пришел ее 3-летний сын Светозар.

Потап назвал появление певицы «настоящей сенсацией».

Справка

Катя Чили – современная украинская певица, музыкант и композитор, выступающая под сценическим псевдонимом Катя Chilly. За 13 лет профессиональной карьеры выпустила четыре альбома, которые получили значительное внимание прессы и зрителей.

Первые профессиональные выступления Кати Chilly состоялись на «Песенном вернисаже – 96» и «Ялте-96» (июнь-июль 1996). В этом году она стала самым значительным открытием в украинской поп-музыке, завоевав первое место среди поп-исполнителей на фестивале «Червона рута» в Харькове (28-29.04.1996).

В марте 2001 года Катя выступила с концертной программой в Лондоне, где дала более 40 концертов. Выступление Кати в прямом эфире транслировала компания BBC. Эта компания также сняла клип (live) певицы, который год транслировался в эфире канала.

Весной 2003 г. Катя Chilly напомнила о себе клипом «Понад хмарами», спев дуэтом с лидером группы «Тартак» Александром Положинским.