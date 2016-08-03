На Хлои Кардашьян подали в суд за публикацию фото самой себя в Instagram

Британское фотоагентство Xposure Photos подало в суд на американскую телезвезду Хлои Кардашян из-за фотографии, которую та опубликовала в своем Instagram.

Хотя на снимке изображена она сама, он был сделан фотографом агентства, а значит права на него принадлежат именно Xposure Photos, говорится в иске.

Как пишет Hollywood Reporter, изначально фотографию, о которой идет речь, Xposure Photos продало изданию Daily Mail, где она появилась с копирайтом. Предполагается, что именно оттуда Кардашьян взяла снимок для публикации в соцсетях, но при этом не только нарушила авторские права, а еще и обрезала изображение так, чтобы убрать с него копирайт.

По информации из разных источников, авторы иска намерены получить денежную компенсацию в размере от $25 000 до $150 000.