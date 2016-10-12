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    На инаугурацию мужа Мелания Трамп надела платье от Ralph Lauren

    • Сьогодні, 17:00
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    Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась в день инаугурации мужа в одежде от Ralph Lauren.

    Будущая первая леди США Мелания Трамп явилась на инаугурацию мужа в кашемировом жакете, платье, перчатках и с клатчем из коллекции Ralph Lauren под названием «Голубое небо».

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    фото:CNN

    В СМИ уже начали сравнивать образ Мелании с платьем Жаклин Кеннеди, которая тоже в свое время, выбрала платье такого же цвета, пишет УНН.

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