На инаугурацию мужа Мелания Трамп надела платье от Ralph Lauren

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Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась в день инаугурации мужа в одежде от Ralph Lauren.

Будущая первая леди США Мелания Трамп явилась на инаугурацию мужа в кашемировом жакете, платье, перчатках и с клатчем из коллекции Ralph Lauren под названием «Голубое небо».

фото:CNN

В СМИ уже начали сравнивать образ Мелании с платьем Жаклин Кеннеди, которая тоже в свое время, выбрала платье такого же цвета, пишет УНН.