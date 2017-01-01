На концерте «Грибов» в Москве произошла давка из-за жен рублевских олигархов

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Супруги российских олигархов устроили давку, чтобы посмотреть на исполнителей

Московский ночной клуб Siberia едва не подвергся разгрому со стороны российских VIP-ов, которые пришли посмотреть на выступление украинской группы «Грибы».

Коллектив, недавно выпустивший уже ставший очень популярным клип на песню «Тает лед», явно пользуется успехом и спросом в России, пишет «Лайф.ру».

Элитный московский клуб оказался забит до отказа, в результате чего супруги рублевских олигархов устроили давку, чтобы посмотреть на исполнителей.

С этим фактом связан еще один конфуз, который возник в уборной клуба. Из-за огромного числа посетителей и большого количества спиртных напитков возле туалета вскоре выросла длинная очередь. В итоге некоторые мужчины проявили «смекалку» и начали справлять малую нужду прямо в раковины, на глазах у всех.

Как сообщает издание, концерт «Грибов» посетило множество известных людей. Среди гостей мероприятия была замечена известная певица Наталья Ионова, больше известная как «Глюкоза», звезда Comedy Club Александр «А» Ревва, а также жена олигарха Александра Лебедева и звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

Напомним, новый клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед» набрал на YouTube более 12 миллионов просмотров.

Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году.