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    На премьере «Призрака в доспехах» Скарлетт Йоханссон появилась в платье с глубоким декольте

    • Сьогодні, 15:04
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    Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте

    Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере нового фильма «Призрак в доспехах».

    Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте.

    Вместе со Скарлетт позировали Жюльетт Бинош, британская модель Адво Абоа и другие актеры.

    Скарлетт Йоханссон недавно рассталась со своим мужем Роменом Дориаком.

    Пара воспитывает дочь. Дориак заявил, что будет настаивать на равных правах в опеке над дочерью.

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    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Майкл Питт
    Жюльет Бинош
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Жюльет Бинош
    Адвоа Абоа
    Адвоа Абоа
    Пилоу Асбаек
    Жюльет Бинош
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон
    Эдриан Броуди
    На премьере «Призрака в доспехах» Скарлетт Йоханссон появилась в платье с глубоким декольте

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