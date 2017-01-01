На премьере «Призрака в доспехах» Скарлетт Йоханссон появилась в платье с глубоким декольте

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Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере нового фильма «Призрак в доспехах».

Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте.

Вместе со Скарлетт позировали Жюльетт Бинош, британская модель Адво Абоа и другие актеры.

Скарлетт Йоханссон недавно рассталась со своим мужем Роменом Дориаком.

Пара воспитывает дочь. Дориак заявил, что будет настаивать на равных правах в опеке над дочерью.