На премьере «Призрака в доспехах» Скарлетт Йоханссон появилась в платье с глубоким декольте
- Сьогодні, 15:04
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Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте
Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на премьере нового фильма «Призрак в доспехах».
Звезда щеголяла на красной дорожке платьем с глубоким декольте.
Вместе со Скарлетт позировали Жюльетт Бинош, британская модель Адво Абоа и другие актеры.
Скарлетт Йоханссон недавно рассталась со своим мужем Роменом Дориаком.
Пара воспитывает дочь. Дориак заявил, что будет настаивать на равных правах в опеке над дочерью.