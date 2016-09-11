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    Шоу-біз

    На те же грабли: Макс Барских засветился в российском шоу

    • Сьогодні, 14:00
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    Украинский певец Макс Барских пошел по стопам Светланы Лободы и Ивана Дорна.

    Популярный украинский артист снялся в программе «Вечерний Ургант». В рамках телевизионного шоу артист исполнил хиты: «Подруга-ночь», «Туманы» и «Неверная».

    Также ведущий программы Иван Ургант анонсировал сольный концерт певца, который состоится в Москве 12 апреля. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице Барских в соцсети Facebook. 

    Напомним, что на днях украинских поклонников Ивана Дорна возмутила новость о том, что артист засветился в компании скандальных российских звезд, которым запрещен въезд на территорию Украины. 

    Как сообщает «КП», артист со смехом отреагировал на возмущения поклонников и обвинение в отсутствии патриотизма, а свой поступок объяснил следующим образом: «Знаете, я совсем забыл, что Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин запрещены!»

    Как объяснит свой поступок Макс Барских и будут ли бойкотировать его концерты в Украине после сольного концерта в Москве, пока неизвестно.

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