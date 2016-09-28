На украинском канале презентуют сериал о легендарной куртизанке

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В масштабном международном проекте играют звезды мирового уровня

27 марта в 21:00 на телеканале «Интер» стартует премьера одного из самых резонансных мировых проектов последних лет - 12-серийная биографическая драма «Мата Хари».

В масштабном проекте компании Star Media играют звезды мирового уровня из разных стран, в частности - Франции, Испании, США, Португалии и Голландии. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о необыкновенной жизни легендарной личности ХХ века - шпионки, танцовщицы и куртизанки.

Главную роль сыграла французская актриса Ваина Джоканте («99 франков», «Распутник»). В ее творческой биографии такая масштабная роль - первая. На выбор создателей проекта повлиял тот факт, что в прошлом сама Ваина - профессиональная танцовщица. «Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели в моей героине прежде всего женщину, которая много пережила. Феминистка, красавица с печальной судьбой, Мата Хари боролась за свои права среди мужчин, наделенных в те времена неограниченной властью. Она была вдохновением. Истинная дива, настоящая женщина во всех отношениях», - рассказала Ваина.



В проекте не только актерский состав интернационален, на съемочной площадке работали украинцы, россияне, французы, американцы, испанцы, португальцы и израильтяне. Основная часть съемок проходила в Португалии.