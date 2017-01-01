На украинском телевидении презентуют комедийно-мистический сериал о львовском отеле

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Сюжет сериала крутится вокруг судьбы старого отеля, владелец которого умер и оставил его в наследство непутевому племяннику

Через неделю, 10 апреля, на украинском ТВ состоится премьера нового сериала «Отель «Галиция». Сериал стартует на телеканале ТЕТ. Идея проекта принадлежит известному участнику «Лиги смеха» Тарасу Стадницкому. Он же, кстати говоря, и сыграл одну из главных ролей, вместе с Татьяной Песик и Игорем Ласточкиным.

«Отель Галиция» - это микс жанров комедии и мистики. События происходят в старом львовском отеле, который уже несколько веков принадлежит старинному роду Фаркашей. Владелец отеля Мирон Степанович Фаркаш трагически погибает в результате несчастного случая. Накануне во Львов из Киева приезжает его племянник Андрей, чтобы занять у дяди деньги и оплатить свой долг. Но смерть старого Фаркаша меняет планы киевского мажора. В соответствии с завещанием дяди Андрей становится обладателем неприбыльной «Галиции». С этого момента он начинает видеть призрака первого владельца «Галиции», который недоволен новым хозяином и делает ему всякие пакости.

Между тем, львовские бизнесмены и представители власти имеют свои планы на земельный участок отеля, который находится в центре Львова. Чиновник из мэрии уже почти договаривается с Андреем о продаже «Галиции». Но по завещанию новый владелец может продать отель, если в течение месяца сделает его прибыльным. «Поднять на ноги» дело предков – практически непосильная задача для младшего Фаркаша.

В сериале – три основные сюжетные линии: отношения главного героя Андрея с призраком отеля. Вторая — история любви, которая зарождается в стенах «Галиции». И третья – судьбы людей, преданно работающих в «Галиции», не смотря ни на что.

Зрители увидят не только жизнь отеля, но и мистические экскурсы в прошлое. В сериале будет много погружений в историю Львова.

Режиссер проекта - Андрей Бурлака. На сегодняшний день в проекте – 20 серий, хронометраж каждой из них – 24-28 минут. Проект снят на украинском языке. Креативный продюсер сериала – Андрей Чивурин.

Основные павильонные съемки проходили в Киеве в декабре минувшего года и в самом начале 2017 года. Натурные заявочные планы были отсняты еще летом во Львове.