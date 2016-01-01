На Versace подали в суд за расовую дискриминацию

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23-летний Кристофер Сампино устроился работать в бутик Versace в Сан-Франциско — и был ошарашен, когда во время инструктажа менеджеры магазина потребовали сообщать им о приходе каждого темнокожего клиента.

Для этого надо было использовать сообщение D410 — этот же код бренд официально использует для обозначения одежды черного цвета, пишет buro247

Сампино сказал, что это возмутительно, — тем более что он и сам является афроамериканцем. После этого начальство стало относиться к нему намного холоднее, а затем его и вовсе вынудили уйти из компании без предоставления компенсации, объяснив это тем, что он не понимает, как устроена "роскошная жизнь".

Кристофер подал в суд на бывшего работодателя с целью добиться компенсационных выплат. Versace ситуацию пока не комментируют.