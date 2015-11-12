  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles

    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка

    Выставка приурочена к 50-летию легендарного выступления The Beatles и пройдет в лондонской галерее Proud Chelsea с 16 марта по 14 мая.

    В Лондоне откроется выставка фотографий, сделанных Дэвидом Магнусом 24 июня 1967 года во время выступления группы The Beatles на студии EMI Studio 1.

    Читайте також

    Концерт показывали в прямом эфире, и в итоге трансляцию посмотрели более 400 миллионов человек по всему миру, пишет It’s Nice That.

    Фотограф Дэвид Магнус снимал подготовку к выступлению и запечатлел участников группы во время репетиции, за обедом и в ходе самого концерта. Ранее эти фотографии никогда не выставлялись на обозрение широкой публики.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles
    На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ