На выставке в Лондоне покажут неизвестные фотографии The Beatles



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Выставка приурочена к 50-летию легендарного выступления The Beatles и пройдет в лондонской галерее Proud Chelsea с 16 марта по 14 мая.

В Лондоне откроется выставка фотографий, сделанных Дэвидом Магнусом 24 июня 1967 года во время выступления группы The Beatles на студии EMI Studio 1.

Концерт показывали в прямом эфире, и в итоге трансляцию посмотрели более 400 миллионов человек по всему миру, пишет It’s Nice That.

Фотограф Дэвид Магнус снимал подготовку к выступлению и запечатлел участников группы во время репетиции, за обедом и в ходе самого концерта. Ранее эти фотографии никогда не выставлялись на обозрение широкой публики.

Джерело: Bird In Flight