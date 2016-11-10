Назло врагам: Потап написал песню на украинском языке

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Скандальный рэпер, продюсер и участник дуэта «Потап и Настя» не перестает удивлять своих поклонников.

На своей официальной странице в Instagram объявил о своем сотрудничестве с украинской исполнительницей Юлией Думанской.

Для Юлии Думанской это уже не первое сотрудничество с командой Потапа и его продюсерским центром Mozgi Entertainment. Прошлым летом команда Потапа снимала клип «Стреляй» для Юлии.

Сейчас же, учитывая спрос на украиноязычную музыку, львовянка Юлия Думанская попросила Потапа и Руслана Квинту написать для нее современный хит на украинском языке. Конечно же, для певицы это будет не первая украиноязычная песня в ее репертуаре, но вот для Потапа это неожиданный эксперимент - именно он является автором текста новой песни. Композитор Руслан Квинта работал над музыкой к песне, которая, по словам самого Алексея Потапенко, станет не хитом, а шлягером. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Вродлива і талановита Юлія Думанська @julia_dumanska записала нову пісню, це точно буде хіт, ні навіть не хіт - шлягер на рідній, чекайте на сингл та кліп!» - написал Потап на украинском языке, чем удивил некоторых своих подписчиков.

А вот Юлия Думанская говорит, что эта песня близка ей как никогда, но пока не раскрывает всех карт.

«Песня, конечно же, о любви! Я не могу петь о другом, это то, что волнует меня каждый день и каждую минуту. Артист всегда должен петь о том, что близко именно ему, тогда это будет иметь успех у публики. А также я хочу, чтобы у украинцев было больше и больше хитов именно на родном нам языке», - прокомментировала свое сотрудничество с Потапом и Русланом Квинтой Юлия Думанская.

Известно, что в скором времени на этот украиноязычный трек командой Потапа - Mozgi Entertainment будет снят клип.