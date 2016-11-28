Надежда Мейхер открыла модный бутик в России

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Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер после рождения третьего ребенка почувствовала в себе дизайнерский талант. Сначала артистка основала собственный бренд Meiher by Meiher, а затем открыла свой первый бутик модной одежды в Киеве.

Несмотря на свои бизнес-начинания, не забыла Мейхер и о своей творческой карьере: в конце 2016 года Надежда гастролировала по Украине с постановкой Historia de Un Amo, которая посвящена аргентинскому танго.

На днях стало известно, что Надежда Мейхер открыла свой магазин в Сочи. Теперь одежду от популярной исполнительницы смогут купить и россияне. Отметим, что певица не раз заявляла, что принимает непосредственное участие в создании одежды и обуви от набросков эскизов и до выпуска коллекции.

«Для меня это не просто бутик, а творческая мастерская, где я реализовываю свои самые безумные идеи. Все в нем выдержано в единой концепции и продумано мной до мелочей. Стилем и атмосферой он напоминает аргентинское танго, мою давнюю страсть», - заявила экс-солистка «ВИА Гры».

Джерело: Апостроф