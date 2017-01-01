Надежда Савченко: Меня хотел выкупить иракский принц за $50 тыс.

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Украинский политик рассказала о своей личной жизни

Нардеп Надежда Савченко рассказала о своей личной жизни в эфире канала 112. В результате беседы она поделилась тем фактом, что однажды за нее иракский принц за неё калым собирался дать размером в 50 тысяч долларов.

«Был такой случай и я тогда относилась к этому с диким непониманием и смехом. Сейчас я понимаю, что для них это было вполне нормально», - отметила Савченко.

По ее словам восточный принц предлагал калым в 50 тыс. доларов за то, чтобы она вышла за него замуж. «Я даже не понимала для этого и что это такое. Деньги шли не мне, деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти, а на это я не соблазнилась», - отметила Надежда.

Также политик ответила на вопрос, есть ли у нее любимый человек. «У меня есть Украина. Все почему-то думают, что для человека главное - личная жизнь, потому что без этого жизнь неполна. Личная жизнь - это не один парень. У меня к этому достаточно мужской, прагматичный подход. Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу. Поэтому я не ограничена в любом аспекте жизни».

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть ее муж, нардеп отметила: «Сильным. Таким, который спасет Украину ». В то же время Савченко подчеркнула: «Сильнее меня нет никого. Он должен быть равным по силе».

Кроме того, нардеп призналась, что кавалеров у нее было достаточно и раньше, и сейчас. Она также сказала, что коллеги-мужчины в Верховной Раде иногда позволяют себе пошлые шутки в ее адрес. «Но это - проблема воспитания человека, - прокомментировала она».