Надя Дорофеева из «Время и стекло»: Я фанат Монатика

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Певица даже познакомила Монатика со своей мамой

Надя Дорофеева из популярной группы «Время и стекло» рассказала в интервью «Таблоид. Дуся» с кем из украинских артистов дружит. Особым расположением Нади пользуется украинский певец Дима Монатик.

«Я фанат Монатика. Фанат не только его музыки, но и его души. Он очень умный, тонкий человек. И каждый раз, когда мы встречаемся, начинаем общаться на важные душевные темы», - рассказывает Надя.

По словам Дорофеевой, с Монатиком знакома даже мама Нади. «Моя мама как-то присутствовала на съемках, Монатик подошел к ней и говорит: «У вас Надя обладает такой душой!» А я то же самое всегда говорю о нем!», - рассказала певица.

Как отметила Надя Дорофеева, современное поколение артистов более дружное. «Мы все общаемся между собой, поддерживаем, выкладываем клипы друг друга. И мне нравится, что у нас нет зависти, злости. Мы понимаем, что это всего лишь конкуренция, которая заставляет тебя быть лучше и лучше», - отметила артистка.