Надя Дорофеева рассказала о возможной сольной карьере

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Надя Дорофеева

Участница популярной группы «Время и стекло» объяснила, почему ей комфортно выступать в группе

Надя Дорофеева в интервью «Таблоид. Дуся» рассказала, что пока что не задумывается о сольной карьере. По словам Дорофеевой, ее устраивает тандем с Позитивом.

«В нашей группе «Время и Стекло» два сольных проекта: мальчик и девочка. Наверное, я хотела бы быстрее уйти в сольное плавание, если бы пела в дуэте с девочкой, потому что когда-то пела в женском коллективе. И я общаюсь с теми девочками, кто работает в таком же формате. И все они очень несчастливы», - отметила Дорофеева.

По словам певицы, в женских группах постоянно происходят жесткие столкновения, если, конечно, участницы не подружки (но это редкость).

«Поэтому в проекте «Время и Стекло» я ощущаю себя в абсолютном кайфе и понимаю, что у меня есть сольный проект: он здесь и сейчас. И классно, что в нашей команде сейчас полное понимание, потому что нас перестали держать в рамках», - рассказала Надя Дорофеева.