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    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»

    • Сьогодні, 12:14
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    22 мая британская супермодель Наоми Кэмпбелл празднует день рождения

    «Черная пантера» - именно так модель прозвали за эмоциональное поведение, до сих пор шокирует всех идеальными формами стройного тела. Звездный путь насыщенный скандалами, наркотиками и всемирной славой.

    На подиумах работает с 15 лет. Она стала первой чернокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий Vogue и Time. Наоми много раз арестовывали и вызывали в суд за оскорбления и применение физической силы по отношению к своим помощникам и обслуживающему персоналу.

    В 2016 году супермодель представила свою книгу «The Art of Beauty». Книгу выпустило издательство Taschen лимитированным тиражом в 1000 экземпляров. 

    Сегодня Кэмпбелл снимается в модных фотосессиях и является одной из муз мирового дизайнера Рикардо Тиши. Любит шокировать поклонников сексуальными образами с откровенными декольте.

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    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»
    Наоми Кэмпбелл – 47 лет. Лучшие фото «Черной пантеры»

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