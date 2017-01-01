Настя Каменских: День рождения Потапа мы отметим в Маями

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Подробности Настя Каменских

Украинский дуэт «Потап и Настя» отправится в Америку на гастроли.

Как сообщила певица, свое 30-летие и день рождения Потапа они проведут на гастролях в США.

«Мне кажется, что эта поездка в Америку будет как отпуск: 4 мая, на мое 30-летие, приедет очень много друзей, в этот момент мы будем в Нью-Йорке, так как 5 мая у нас там концерт. Также съедутся те, кто находится в Америке. Затем мы летим в Бостон и Филадельфию, после чего – в Майами, где мы планируем мегакрутую вечеринку в честь дня рождения Потапа. И все это будет сопровождаться огромной компанией друзей. Мы там так навеселимся», – поделилась Каменских планами с журналистами программы «Зірковий шлях».

Напомним, певице неоднократно приписывали роман с коллегой по сцене – Потапом.

Кроме того, в декабре 2016 года в СМИ появилась информация, согласно которой участники украинского дуэта «Потап и Настя» готовятся к свадьбе. Пожениться звездная пара должна была бы еще в августе того года, однако неудачный прыжок Насти с парашютом помешал планам.