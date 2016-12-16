Настя Каменских пожаловалась на проблемы с ногой

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На днях певица пожаловалась, что у нее начались проблемы именно с неповрежденной ногой, причиной которых стали активные физические нагрузки.

«В этом году я налегла на бег, потому что мне очень захотелось вернуться в спорт.

И так сильно налегла, что судорога свела неповрежденную ногу... а мне 9 апреля надо бежать марафон», – рассказала Каменских в эфире программы «Зірковий шлях».

Она также отметила, что бежать марафон будет и ее коллега Потап: «Он бежит 10 километров, а я – 5».

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Напомним, после неудачного прыжка с парашютом Настя Каменских пережила несколько операций на одной ноге. У певицы диагностировали перелом лодыжки. Во время полета парашют попал в струю воздуха и не раскрылся, после чего его пришлось отстегнуть. Насте удалось избежать гибели благодаря профессиональному инструктору, который выпустил запасной парашют.