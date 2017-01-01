Настя Каменских рассказала, как балет испортил ей детство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Это сейчас Настя Каменских – красивая, уверенная в себе девушка, вокал которой не узнает только глухой. А в детстве она, как и все мы, целиком и полностью зависела от родителей. И, как и многие из нас, ненавидела кружки, куда ее отправляли заниматься.

– Из-за балета я страдала с четырех лет! – заявила Каменских во время съемки шоу «СуперИнтуиция», где она играла против Дмитрия Монатика. – Просто моя мама всю жизнь мечтала быть балериной, и решила, что я обязана исполнить ее мечту. Но мне это дело совершенно не нравилось! Я с воем ходила в балетную школу, и очень страдала при этом.

Воспоминания о непростом балетном детстве нахлынули на Настю, когда она пыталась отгадать категорию «Прима-балерина» во время съемок игрового шоу «СуперИнтуиция».

– Я обожаю эту профессию, люблю смотреть на балерин – они такие прекрасные и грациозные. Но я же девушка с шикарными формами. И среди других учениц – стройных миниатюрных кипарисов – выглядела 2-метровым баобабом.