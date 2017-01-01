Настя Каменских рассказала о личной жизни

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Певица посоветовала девушкам не слишком делиться подробностями личной жизни

Популярная украинская певица Настя Каменских в рамках встречи с ведущей Машей Ефросининой Charity Weekend рассказала о личной жизни.

По словам певицы, она не любит делиться подробностями своих отношений с любимым человеком. «Мне однажды сказали, что счастье любит тишину, я в это верю. И это касается не только публичных людей: я советую девушкам, которые очень дорожат тем, что имеют, и они в ожидании свадьбы, деток, даже с подругами не сильно об этом говорить», - отметила Каменских.

Тем не менее, певица намекнула, что со временем СМИ и общественность узнают подробности ее личной жизни, просто сейчас рано говорить об этом.

Напомним, ранее Потап прокомментировал слухи о свадьбе с Настей Каменских.