Настя Каменских в соблазнительном боди показала стройную фигуру

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В интервью журналу артистка рассказала о создании собственной коллекции одежды

Обольстительная украинская певица Настя Каменских, которая позанималась спортом вместе с Екатериной Осадчей, появилась на обложке глянца.

Так, звезда снялась для «Теленедели» в черном боди, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

В общении с журналистом солистка дуэта «Потап и Настя» призналась: без спорта уже не представляет своей жизни.

«Он дал мне новую жизнь, новые мечты и новые планы. Тогда и появилось желание поделиться этим с другими девушками - с помощью коллекции спортивной одежды как важного элемента в моей собственной системе изменений. Самое главное, что хочу передать через одежду, - вдохновение и мотивацию каждой женщине, веру в себя и в возможность достижения поставленной цели», - подчеркивает Настя.

Предшествовал началу продаж спортивной одежды от звезды чувственный видеоклип, в котором она рассказывала о борьбе с комплексами.

«В основу этого мини-фильма легла моя настоящая история, которую ранее никто не слышал. Многие думают, что у артистов все по-другому - намного легче. Но это не так. Мы такие же люди, как и все. Нам точно так же тяжело просыпаться утром, жить по сумасшедшим графикам, выдерживать серьезные нагрузки. Только на нас еще смотрят миллионы и обсуждают каждый наш лишний килограмм. И каким бы сильным ты не был, мысли об этом не оставляют тебя ни на день. Устоять и не поддаться критике - вот, наверное, самое главное, что в свое время мешало мне воплотить свою мечту и похудеть», - подчеркивает она.

По словам артистки, идея создать собственную линию одежды зародилась у нее еще два года назад, в начале трансформации собственной фигуры. Несмотря на трудности на пути к воплощению ее в жизнь, исполнительница гордится коллекцией.

«Конечно, в работе над коллекцией были сложности - недостаток тканей, длительные сроки производства и прочее. Мы с командой справился, потому что понимали, зачем это делаем. Для нас это было не просто создание линии одежды, а того, что способно осуществить чью-то мечту. Ведь иногда с новым нарядом может начаться новая жизнь», - подытожила певица-спортсменка.

Джерело: ТСН