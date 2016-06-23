Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel

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В мае 2016 года глава Marvel Кевин Файги официально подтвердил, что Натали Портман не вернется в трилогию о Торе, которая завершится фильмом «Тор: Рагнарек».

Однако сама актриса прощаться с киновселенной Marvel не спешит и выражает надежду, что когда-нибудь ее героиня Джейн Фостер в MCU все-таки появится снова.

В интервью Deadline Натали Портман, игравшая Джейн Фостер в «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы», подчеркнула, что съемки в супергеройских блокбастерах с точки зрения актера – это совершенно отличный от съемки в обычных фильмах процесс, требующий намного больше фантазии и воображения. «Для меня это настоящий вызов. Работая с синим экраном, недостаточно просто находиться в эмоциональном состоянии вашего персонажа — вы должны представить себе всё, что снаружи и внутри, вы должны создать весь мир».

Предварительный актерский состав «Мстители: Война бесконечности» уже объявлен, и Натали Портман в нем не фигурирует – так что нам остается лишь надеяться, что когда-нибудь в будущем, после 2018 года, актриса все-таки вернется в MCU. «Тор: Рагнарек» без Джейн Фостер, но с Халком и Локи, появится на экранах кинотеатров в

Джерело: Киноафиша