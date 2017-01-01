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    Натали Портман впервые вышла в свет после вторых родов

    • Сьогодні, 10:56
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    Натали Портман, которая стала мамой во второй раз в феврале этого года, впервые появилась на публике на официальном мероприятии.

     Натали посетила презентацию аромата Miss Dior, лицом которого она является, в сопровождении супруга, Бенжамена Мильпье.

    Для торжественного мероприятия Портман выбрала темно-синее бархатное платье от Dior и порадовала поклонников цветущим видом.

    После рождения дочери Амалии оскароносная актриса не часто балует поклонников выходами в свет, предпочитая все свое свободное время посвящать семье и детям.

    Но для Dior Натали не могла не сделать исключения. Напомним, что актриса является бессменным лицом Miss Dior с 2010 года.



    Джерело: popcornnews

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