Натали Портман впервые вышла в свет после вторых родов

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Натали Портман, которая стала мамой во второй раз в феврале этого года, впервые появилась на публике на официальном мероприятии.

Натали посетила презентацию аромата Miss Dior, лицом которого она является, в сопровождении супруга, Бенжамена Мильпье.

Для торжественного мероприятия Портман выбрала темно-синее бархатное платье от Dior и порадовала поклонников цветущим видом.

После рождения дочери Амалии оскароносная актриса не часто балует поклонников выходами в свет, предпочитая все свое свободное время посвящать семье и детям.

Но для Dior Натали не могла не сделать исключения. Напомним, что актриса является бессменным лицом Miss Dior с 2010 года.









Джерело: popcornnews