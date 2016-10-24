Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, встала на защиту Лолиты Милявской
- Сьогодні, 15:01
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Гневное послание украинским властям скандальная певица опубликовала в соцсети.
После того как украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую и отправили обратно на территорию РФ, не менее скандальная артистка украинского происхождения Наташа Королева опубликовала гневный пост в социальной сети.
«Лола, мы с тобой! И заметь, компания у нас достойная. Я как «шпионка Кремля» и «человек, который своим творчеством представляет угрозу для жителей Украины», по информации из достоверного источника могу констатировать факт, что скоро закончатся все те, кто не по своей воле принимает участие в реалити-шоу «угроза национальной безопасности», – написала Королева в соцсети. По мнению скандальной «русалки» люди, которым запрещен въезд в Украину, несут правду.
«Караул! Чем будут туманить мозги народу, чтобы этот народ не начал задавать вопросы про свою реальную жизнь в демократической и цивилизованной стране Украине, тарифы, подорожание, бедность, за чертой которой большая половина живет в стране, обещания лучшей жизни?» – так подписала фотоколлаж, на котором изображены все те, кому СБУ официально запретила въезд в Украину.
После таких заявлений вряд ли СБУ еще раз пойдет на уступки, если у Наташи Королевой умрет еще какой-то родственник в Украине.
Напомним, что Королевой запрещен въезд в Украину в течение пяти лет. Запрет вступил в силу с 12 октября 2016 года.
Лола @lolitamilyavskaya мы с тобой!!!И заметь ,компания у нас достойная!!! Я как "Шпионка Кремля" и "человек, своим творчеством представляющая угрозу для жителей Украины," по сведениям из достоверного источника могу констатировать факт, что скоро закончатся все те, кто не по своей воле принимают участие в реалити-шоу "загроза нацiональнiй безпецi!!!" И шо ж делать?Караул!!! Чем будут туманить мозги народу, шоб этот народ не начал задавать вопросы про свою реальную жизнь в демократической и цивилизованной стране Украине, про тарифы, подорожания, бедность, за чертой которой большая половина живущих в стране, обiцянки лучшей жизни??? Так шо в срочном порядке Лучшие из лучших креативщики и Режисеры СБУ продакшн в купе с Радой и всеми правыми и левыми секторами и сворой Иуд-журналистов работают над новой постановкой реалити-шоу "Запроданцi". На очереди те, кто неугоден кучке дорвавшихся до власти людей, за своё собственное мнение и позицию, за правду и реальность ситуации в стране, за песни, которые любят и хотят слышать по всему миру, за успех талантливых артистов!!! Как ни печально, но следующее Лайф-шоу - это лишение гражданства, теперь уже Поданным Украины, и их изгнание из страны! Людочки добрі що ж це в світі Божому робиться? Неужели дойдёт и до этого!????