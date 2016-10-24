Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, встала на защиту Лолиты Милявской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гневное послание украинским властям скандальная певица опубликовала в соцсети.

После того как украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую и отправили обратно на территорию РФ, не менее скандальная артистка украинского происхождения Наташа Королева опубликовала гневный пост в социальной сети.

«Лола, мы с тобой! И заметь, компания у нас достойная. Я как «шпионка Кремля» и «человек, который своим творчеством представляет угрозу для жителей Украины», по информации из достоверного источника могу констатировать факт, что скоро закончатся все те, кто не по своей воле принимает участие в реалити-шоу «угроза национальной безопасности», – написала Королева в соцсети. По мнению скандальной «русалки» люди, которым запрещен въезд в Украину, несут правду.

«Караул! Чем будут туманить мозги народу, чтобы этот народ не начал задавать вопросы про свою реальную жизнь в демократической и цивилизованной стране Украине, тарифы, подорожание, бедность, за чертой которой большая половина живет в стране, обещания лучшей жизни?» – так подписала фотоколлаж, на котором изображены все те, кому СБУ официально запретила въезд в Украину.

После таких заявлений вряд ли СБУ еще раз пойдет на уступки, если у Наташи Королевой умрет еще какой-то родственник в Украине.

Напомним, что Королевой запрещен въезд в Украину в течение пяти лет. Запрет вступил в силу с 12 октября 2016 года.



