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    Назло СБУ: Самойлова анонсировала выступление в Севастополе на День победы

    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка

    Российская певица, экс-представительница РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлия Самойлова выступит в оккупированном Севастополе (Крым) на День победы 9 мая.

    Об этом сообщила руководитель главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина, пишет сайт ForPost.

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    «Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на Евровидении. В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договорённость есть. Мы надеемся, что у неё всё получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», – рассказала Дудкина.

    Напомним, что Юлия Самойлова не смогла представить свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в связи с тем, что ей запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

    Отметим, что «Первый канал» (Россия) заявил, что если Юлию не пустят в Украину, то она автоматически станет участницей «Евровидения» от РФ в 2018 году. Однако песню девушка будет исполнять другую.

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