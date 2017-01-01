Назван главный фаворит «Евровидения-2017»

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Букмекеры выбрали самого харизматичного участника международного песенного конкурса

До грандиозного песенного конкурса «Евровидение-2017» еще несколько недель, а букмекеры уже готовы назвать своих фаворитов, пишет журнал Elle.

На сегодняшний день главным претендентом на победу в международном песенном конкурсе эксперты считают обаятельного итальянца Франческо Габбани с песней «Occidentali's Karma».

Второе место пророчат участнице от Болгарии Кристиане Костов, а третье – шведу Робину Бенгтссону.