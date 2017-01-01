Названы самые популярные фильтры и время для публикации фотографий в Instagram

Британская компания HopperHQ, создавшая одноименный инструмент для планирования публикаций в Instagram, составила отчет о том, какие фильтры и хештеги наиболее популярны среди пользователей фотосервиса и какое время является самым удачным для публикации материалов.

Для этого авторы изучили данные о более чем 1,2 миллиона фотографий, загруженных пользователями с помощью их сервиса. Так, фильтр, который используется чаще других и собирает наибольшее число лайков, — Gingham, делающий картинку менее контрастной.

Также авторы проанализировали, как сильно отличается популярность снимков в зависимости от того, кто их публикует. К примеру, фотография, выложенная девушкой, в среднем собирает 578 лайков, мужчиной — почти в пять раз меньше: всего 117 лайков.

Идеальное время для публикации — 18:00—19:30, если речь идет о будних днях, в выходные же самыми популярными становятся фотографии, выложенные около 11 часов утра. Именно в эти временные отрезки приложением пользуется наибольшее количество людей.