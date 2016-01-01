  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Названы самые популярные сериалы года среди пиратов

    • Сьогодні, 12:08
    • Розсилка

    Безоговорочным лидеров по числу скачиваний уже в пятый раз подряд стала «Игра Престолов».

    По итогам 2016 года, которые подвел популярный торрент-трекер TorrentFreak, сериал «Игра Престолов» уже в пятый раз подряд стал самым скачиваемым телевизионным шоу, пишет Digital Trends.

    Читайте також

    Также в тройке лидеров оказались многосерийные картины «Ходячие мертвецы» и «Западный мир».

    В числе других сериалов, попавших в список самого популярного нелицензионного контента — «Флэш», «Стрела», «Теория большого взрыва», «Викинги», «Люцифер», «Форс-мажоры» и телевезионное шоу The Grand Tour, созданное бывшими ведущими Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем.

    По словам авторов рейтинга, цифры скачиваний остались приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году. При этом, отмечают они, это не говорит о том, что количество нелегально просматриваемого контента перестало расти — просто значительное количество пользователей стало отдавать предпочтение стриминговых сервисов.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ