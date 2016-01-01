Названы самые популярные сериалы года среди пиратов
- Сьогодні, 12:08
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Безоговорочным лидеров по числу скачиваний уже в пятый раз подряд стала «Игра Престолов».
По итогам 2016 года, которые подвел популярный торрент-трекер TorrentFreak, сериал «Игра Престолов» уже в пятый раз подряд стал самым скачиваемым телевизионным шоу, пишет Digital Trends.
Также в тройке лидеров оказались многосерийные картины «Ходячие мертвецы» и «Западный мир».
В числе других сериалов, попавших в список самого популярного нелицензионного контента — «Флэш», «Стрела», «Теория большого взрыва», «Викинги», «Люцифер», «Форс-мажоры» и телевезионное шоу The Grand Tour, созданное бывшими ведущими Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем.
По словам авторов рейтинга, цифры скачиваний остались приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году. При этом, отмечают они, это не говорит о том, что количество нелегально просматриваемого контента перестало расти — просто значительное количество пользователей стало отдавать предпочтение стриминговых сервисов.
Джерело: Bird In Flight