Названы самые популярные сериалы года среди пиратов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безоговорочным лидеров по числу скачиваний уже в пятый раз подряд стала «Игра Престолов».

По итогам 2016 года, которые подвел популярный торрент-трекер TorrentFreak, сериал «Игра Престолов» уже в пятый раз подряд стал самым скачиваемым телевизионным шоу, пишет Digital Trends.

Также в тройке лидеров оказались многосерийные картины «Ходячие мертвецы» и «Западный мир».

В числе других сериалов, попавших в список самого популярного нелицензионного контента — «Флэш», «Стрела», «Теория большого взрыва», «Викинги», «Люцифер», «Форс-мажоры» и телевезионное шоу The Grand Tour, созданное бывшими ведущими Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем.

По словам авторов рейтинга, цифры скачиваний остались приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году. При этом, отмечают они, это не говорит о том, что количество нелегально просматриваемого контента перестало расти — просто значительное количество пользователей стало отдавать предпочтение стриминговых сервисов.

Джерело: Bird In Flight