Не рассчитал с выпивкой: принц Гарри напился на свадьбе друга и упал

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Да, кажется свадьба близкого друга принца Гарри Тома Инскипа, на которую внук королевы прибыл вместе со своей возлюбленной Меган Маркл, прошла очень весело.

По сообщениям инсайдеров, во время торжественного ужина принц немного не рассчитал с выпивкой.

Перепив коктейлей, Гарри отправился на сцену, чтобы станцевать для Меган, однако не удержался и упал на официантку. От удара бедняжка упала и уронила поднос со всем содержимым — прохладительными напитками и алкоголем.

Говорят, принц сильно засмущался и очень долго извинялся перед девушкой. Гарри настолько сильно расстроился из-за инцидента, что вместе с Меган покинул праздник в числе первых. Влюбленные отправились в арендованный для них коттедж, стоимостью около пяти тысяч фунтов за сутки.

Что до Меган, то, по словам очевидцев, актриса вела себя в компании друзей Гарри очень уверенно. И это несмотря на то, что свадьба стала первым официальным выходом пары. Говорят даже, что Маркл приковала все внимание от невесты к себе. Ничего удивительного, впрочем: у актрисы очень эффектная внешность.

Джерело: graziamagazine.ru