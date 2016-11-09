Не счастливы вместе: эксперт проанализировал язык тела Дональда и Мелании Трамп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С момента официального встпуления Дональда Трампа в должность Президента США прошло чуть больше месяца, а американская и мировая общественность уже на все лады обсудила и новоявленного главу государства и его супругу.

А в связи с тем, что Мелания Трамп не проявляет рвения к переезду в Белый дом, уступая место первой леди харизматичной дочери Трампа Иванке, СМИ стали спекулировать на теме того, что она не очень-то и хотела пребывать в этой роли — и вообще, в роли жены Дональда Трампа.

Чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела во взаимоотношениях четы Трампов, британское издание The Mirror спросило мнение психолога и эксперта по невербальной коммуникации Джуди Джеймс.

Оказалось, что несмотря на идеально выверенные позы бывшей модели и достоинство, демонстрируемое ею на камеры, язык тела обоих супругов говорит о том, что между ними нет близости. Начиная с эпизодов инаугурации, которые мемами облетели сеть , и заканчивая другими, не подмеченными публикой моментами. Например, во время своего недавнего выступления во Флориде Мелания, облачившаяся по случаю в красное платье, выглядела уверенной в себе: она приветствовала собравшихся уверенными жестами, улыбалась и излучала спокойствие. До тех пор, пока Дональд Трамп не подошел и не потрепал ее по плечу. После этого Мелания вздрогнула, помрачнела (прямо как тогда на церемонии инаугурации), и, по словам психолога, «заметно сникла».

I can’t stop staring at the gif https://t.co/LqHMmFOVyp pic.twitter.com/CSGxT2eRS4 — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) January 23, 2017

Таких эпизодов мисс Джеймс может насчитать несколько, и она уверена — у супругов серьезные проблемы в отношениях. И дело тут не только в контрасте с нежной четой Обама. «Мелания заметно сникает, когда Дональд касается ее во время публичных выходов, желая приободрить — получается прямо противоположный эффект. Видно, что супруги охладели друг к другу и, похоже, мечтают только об одном — о разводе», — такой вердикт вынес эксперт.