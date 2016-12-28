Не сложилось: Дженнифер Лопес избегает вопросов о Дрейке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес охотно рассказывает о многих аспектах своей жизни, но есть и темы, о которых певица и актриса предпоочитает не распространяться. На недавнем шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном, Джженнифер и ее коллега по сериалу «Оттенки синего» Рэй Лиотта, играли в игру, где задавали друг другу вопросы о личной жизни.

После того, как зрителям удалось высянить, что худший поцелуй в своей кино-жизни Лиотта получил от Сигурни Уивер, а самый переоцененный актер, по его мнению, это Клинт Иствуд, актера попросили назвать пять лучших и худших песен Джей Ло.

После того, как актер «провалился» и назвал всего две худшие песни, чтобы избежать неловкости, Энди Коэн начал задавать вопросы Лопес.

В частности он вспомнил, что певица упомянала, что предложение руки и сердца ей делали пять раз. И решил поинтересоваться, кому последнему Дженнифер отказала: «Дрейк, не так ли?». После чего Дженнифер покраснела, закашлялась и сказала, что это был не репер, и она больше не может отвечать на вопросы о нем.

Джерело: graziamagazine.ru