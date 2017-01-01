Не все дома: младший брат Пэрис Хилтон попал в психиатрическую больницу

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Младший брат Ники и Пэрис Кондрад направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику Menninger в Хьюстоне, Техас.

На днях полиция Лос-Анджелеса арестовала 23-летнего Хилтона за незаконное проникновение в дом матери его экс-девушки Хантер Дейли Саломон. В июне 2015 года пара рассталась после непродолжительных отношений, и Конрад нчал шантажировать бывшую подругу самоубийством, и проник к ней в дом. после чего суд запретил Хилтону приближаться к Хантер.

10 мая на заседании суда Конрад кричал на обвинителей и пытался вырваться из огороженной для обвиняемых зоны. Судл постановил отпустить молодого человека под залог в 90 тысяч долларов и обязательную госпитализацию в психиатрическую лечебницу.

Ранее у младшего брата звездных сестрер уже были проблемы с законом: летом 2014 года он устроил скандал во время рейса Лондон-Лос-Анджелес. Конрад оскорблял пассажиров и экипаж воздушного судна. Тогда его осудили на 750 часов общественных работ и обязали выплатить штраф.

Джерело: graziamagazine.ru