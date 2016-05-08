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    Небесный дар на юбилей: Фреймут объявила, что ждет третьего ребенка

    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка

    Телеведущая снова беременна

    В день своего 35-летия Ольга Фреймут поделилась со своими поклонниками прекрасной новостью. В соцсети телеведущая опубликовала нежную фотографию и подписала ее так:

    «Мои прекрасные друзья! В день моего рождения открываю самое сокровенное: о появлении жизни. Мы с Владимиром ждем рождения нового дитя. Небесный дар в год моего юбилея. Спасибо всем за поздравления, обнимаю всех». 

    Напомним, в мае 2016 года Ольга Фреймут родила сына, которого назвала Валерием. Также у ведущей есть 11-летняя дочь Злата. 

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