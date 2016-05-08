Небесный дар на юбилей: Фреймут объявила, что ждет третьего ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая снова беременна

В день своего 35-летия Ольга Фреймут поделилась со своими поклонниками прекрасной новостью. В соцсети телеведущая опубликовала нежную фотографию и подписала ее так:

«Мои прекрасные друзья! В день моего рождения открываю самое сокровенное: о появлении жизни. Мы с Владимиром ждем рождения нового дитя. Небесный дар в год моего юбилея. Спасибо всем за поздравления, обнимаю всех».

Напомним, в мае 2016 года Ольга Фреймут родила сына, которого назвала Валерием. Также у ведущей есть 11-летняя дочь Злата.