Нечего скрывать: 50-летняя Холли Берри снялась топлес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После развода с Оливье Мартинесем жизнь Холли Берри явно заиграла новыми красками, да и настроение актрисы очень игривое.

Иначе, как можно объяснить, что в последнее время Холли частенько дразнит поклонников провокационными постами?

Помните, как сразу после окончания церемонии «Оскар» звезда скинула свое платье Versace и нырнула в бассейн нагишом, а видео выложила в Твиттер?

А сегодня Берри поделилась снимком топлесс, на котором изображена в белой прозрачной тунике. «Моя реакция, когда кто-то говорит: «Я везу тебе закуски», — подписала снимок актриса.

Что ж, с чувством юмора у Холли все в порядке, да и с фигурой тоже: несмотря на то, что уже летом актриса отпразднует 51 год, ее формы по‑прежнему вызывают восторг. Впрочем, кубики на животе, стройные ноги и подтянутые руки — результат усердных тренировок в спортзале и, естественно, правильного питания.

Джерело: graziamagazine.ru