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    Шоу-біз

    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака

    • Сьогодні, 18:04
    • Розсилка

    2016 год сопровождался регулярными новостями о звездных разрывах и разводах, и, похоже, в 2017 году их меньше не станет: вслед за Дэвидом Швиммером, Джанет Джексон, Скарлетт Йоханссон о разводе объявила певица Нелли Фуртадо.

     В новом интервью певица подтвердила, что еще несколько месяцев назад рассталась с мужем, в браке с которым провела 8 лет.

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    В минувшую среду 38-летняя певица появилась в эфире шоу Loose Women on Wednesday и достаточно иронично прокомментировала свой разрыв с супругом: «Сейчас у меня никого нет. Кому-то нужно обновить информацию обо мне в Википедии – а то она совсем не помогает мне ходить на свидания!»

    В минувшую среду 38-летняя певица появилась в эфире шоу Loose Women on Wednesday и достаточно иронично прокомментировала свой разрыв с супругом: «Сейчас у меня никого нет. Кому-то нужно обновить информацию обо мне в Википедии – а то она совсем не помогает мне ходить на свидания!»

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    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака
    Нелли Фуртадо рассталась с мужем после 8 лет брака


    Джерело: popcornnews

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