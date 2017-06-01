Несмотря на срыв концерта, Лобода анонсировала новое выступление

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На этот раз концерт скандальной певицы должен пройти в Харькове

Украинская певица Светлана Лобода, несмотря на срыв ее концерта в Одессе, не оставляет идею привлечь новых поклонников. В этот раз исполнительница затеяла концерт в Харькове. Об этом сообщила ее продюсер Нателла Крапивина в своем Instagram.

«Буквально за пару дней нас поддержали более 50 тысяч человек. Я благодарю и низко кланяюсь каждому неравнодушному! отдельное спасибо @lozovoy_official за твою преданную любовь к артисту! @lobodaofficial гордись своими ребятами! у тебя непобедимая армия! и друзья, я вас уверяю, мы пели поем и будем петь в Украине как и в других странах мира. И уже очень скоро увидимся в Харькове!», - написала Крапивина.

Напомним, после того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы и певице пришлось покинуть ночной клуб на катере, Нателла Крапивина анонсировала новый концерт Лободы в Одессе.

Отметим, что патриоты обвиняли Светлану Лободу в участии в российских ТВ-шоу, которые кроме музыки имеют политический антиукраинский подтекст. В итоге, между полицией и протестующими возникла потасовка, полиция применила слезоточивый газ. Лобода не смогла спокойно покинуть ночной клуб, ей удалось ретироваться морем на катере.

Позже свой концерт в Одессе также отменил скандальный Иван Дорн, чье интервью на российскому блогеру наделало шуму в сети.