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    Нет времени на декрет: Натали Портман вышла в свет спустя два месяца после родов

    • Сьогодні, 12:53
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    Бенджамин Мильпье и Натали Портман

    Современные мамы они такие: несмотря на то, что Натали Портман родила дочку пару месяцев назад, 35-летняя актриса уже приступила к работе и приняла участие в модной съемке.

    Папарацци запечатлели звезду на одной из улиц Беверли-Хиллз, где Натали в дорого расшитом платье прогуливалась по городу и позировала фотографу. По словам очевидцев, своим появлением Портман даже создала пробку, — настолько хорошо актриса выглядит после родов.

    Впрочем, не все оценили формы Натали: по мнению некоторых пользователей, в отличие от своих коллег по цеху, Портман не удалось вернуться в былые формы за столь короткий срок. В комментариях актрису назвали «пухленькой», да и открытый верх платья только добавляет визуально Портман несколько килограммов. Как бы то ни было, в любом случае Натали все простительно, а ее внешний вид вызывает лишь восторг.

    Натали Портман

    Джерело: graziamagazine.ru

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