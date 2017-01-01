Нет времени на декрет: Натали Портман вышла в свет спустя два месяца после родов

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EAST news Бенджамин Мильпье и Натали Портман

Современные мамы они такие: несмотря на то, что Натали Портман родила дочку пару месяцев назад, 35-летняя актриса уже приступила к работе и приняла участие в модной съемке.

Папарацци запечатлели звезду на одной из улиц Беверли-Хиллз, где Натали в дорого расшитом платье прогуливалась по городу и позировала фотографу. По словам очевидцев, своим появлением Портман даже создала пробку, — настолько хорошо актриса выглядит после родов.

Впрочем, не все оценили формы Натали: по мнению некоторых пользователей, в отличие от своих коллег по цеху, Портман не удалось вернуться в былые формы за столь короткий срок. В комментариях актрису назвали «пухленькой», да и открытый верх платья только добавляет визуально Портман несколько килограммов. Как бы то ни было, в любом случае Натали все простительно, а ее внешний вид вызывает лишь восторг.

Натали Портман

Джерело: graziamagazine.ru