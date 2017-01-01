Невероятное сходство: дочь Майкла Джексона - вылитая Мадонна 30 лет назад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18-летняя дочь короля поп-музыки на днях отметилась не только проклятиями в адрес создателей фильма об отце, но и модельным дебютом

Для съемки в рекламной кампании Chanel Пэрис Джексон превратилась в настоящую диву «золотого века» Голливуда: платиновые локоны в динамичной укладке, ярко-красные губы, белоснежная блузка, юбка-карандаш и длинные массивные серьги — чем не классическая Мэрилин Монро.

Однако, внимательные наблюдатели не могли не заметить явное сходство Пэрис с другой дивой, более позднего периода: на этих фото дочь Майкла Джексона до боли напоминает Мадонну «образца» 80−90-х годов.

Примечательно, что именно в те годы у двух легендарных музыкантов был краткосрочный роман. Они даже появились вместе на церемонии вручения «Оскара», но после этого как-то быстро разошлись. Пэрис же родилась 9 лет спустя, став вторым ребенком в семье Майкла Джексона и Дебби Роу.

Надо сказать, подобный образ ladylike непривычен для мисс Джексон: в жизни она, в основном, предпочитает панковскую стилистику в одежде. Что, впрочем, не мешает ей выглядеть безупречно в женственных ансамблях. К тому же, судя по снимкам, девушка явно получает удовольствие от процесса, и что-то подсказывает нам, что харизматичную наследницу поп-короля ждет большой успех на модном поприще.

Джерело: graziamagazine.ru